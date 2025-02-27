В Одесі БЕБ знайшло і закрило мережу нелегальних гральних закладів

В Одесі діяла мережа нелегальних гральних закладів, яку викрили детективи Бюро економічної безпеки. Організатори мережі надавали доступ до азартних ігор в мережі Інтернет.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Гральні заклади працювали тривалий час без відповідних ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Слідство встановило, що гравці перед початком гри за готівку купували код доступу, який вводили у комп’ютер. Таким чином їм надавався доступ до вибору гри, а на рахунку відображалася певна сума.

Наразі співробітники Бюро припинили діяльність 13 нелегальних закладів.

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