БЕБ зупинило роботу незаконного покер-клубу на Львівщині

Детективи Бюро економічної безпеки припинили незаконну діяльність покер-клубу на Львівщині.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Встановлено, що організатор клубу надавав доступ гравцям до участі в азартних іграх, повідомляв про місце і час проведення кеш-ігор в покер, видавав гральні карти та фішки, контролював проведення ігор й роботу круп’є, стежив за порядком в ігровому залі.

За даними слідства, задля приховування незаконної діяльності, він особисто забезпечував пропуск до приміщення та зберігав готівку.

Організатор отримував незаконний прибуток у вигляді, так званої, рейк-плати, тобто плати за гру в покер залежно від кількості роздач та суми з кожного ігрового столу. Надалі кошти розподілялися шляхом транзакцій по відповідних банківських рахунках учасників гри в покер та організатора, повідомляє БЕБ.

Детективи БЕБ у Львівській області припинили незаконну діяльність покер-клубу та повідомили про підозру його організатору. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо:

За 2024 рік українці витратили на поповнення ігрових рахунків 158 млрд грн.



