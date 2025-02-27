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В Одессе БЭБ нашло и закрыло сеть нелегальных игорных заведений

Виктор Волокита — 27 февраля, 16:49
В Одессе БЭБ нашло и закрыло сеть нелегальных игорных заведений
БЕБ

В Одессе действовала сеть нелегальных игорных заведений, которую разоблачили детективы Бюро экономической безопасности. Организаторы сети предоставляли доступ к азартным играм в сети Интернет.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Игорные заведения работали длительное время без соответствующих лицензий, сертифицированного и подключенного к Государственной системе онлайн-мониторинга игорного оборудования и онлайн-систем организаторов азартных игр.

Следствие установило, что игроки перед началом игры за наличные покупали код доступа, который вводили в компьютер. Таким образом им предоставлялся доступ к выбору игры, а на счету отображалась определенная сумма.

Сейчас сотрудники Бюро прекратили деятельность 13 нелегальных заведений.

Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности прекратили незаконную деятельность покер-клуба на Львовщине.

БЭБ

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