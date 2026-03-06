Наслідки російської атаки: в Кривому Розі зникло цифрове телебачення

У Кривому Розі не мовить цифрове телебачення через російську атаку, яка сталася вночі 6 березня.

Цю інформацію виданню "Детектору медіа" підтвердив технічний директор Концерну РРТ Сергій Семерей.

За його словами, уночі три "шахеди" уразили телевізійну станцію у Кривому Розі. Пошкоджена щогла, технічні будівлі й телекомунікаційне обладнання.

"Фахівці Концерну РРТ докладають зусиль для відновлення мовлення", — каже він.

Представниця Нацради в Дніпропетровській області Олена Демченко розповіла, що наразі не мовлять канали в цифрових мультиплексах, а також місцева ТРК "Рудана". Окрім цього не мають можливості мовити радіостанції "Люкс", "Класік" та PowerFM.

"Зараз ведуться слідчі дії. Коли буде безпечно, представники Концерну зможуть обстежити пошкодження і зрозуміти, чи ціла сама вежа. І від цього залежатиме, коли мовлення буде відновлено", — додала Олена Демченко.

Нагадаємо:

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у ніч на 6 березня повідомив про чергову масовану атаку російських дронів на місто, внаслідок чого постраждала 9-поверхівка і підприємство інфраструктури.