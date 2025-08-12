В Криму повністю вимкнуть мобільний інтернет надовго

Влада окупованого Криму анонсувала тривале відключення мобільного інтернету для "забезпечення безпеки".

Про це пише The Moscow Times.

Влада анексованого Криму оголосила про повне відключення мобільного інтернету на довгий період. Як заявили у так званому "міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв’язку", це рішення ухвалили "для протидії ворожим атакам та забезпечення безпеки громадян".

Місцевих мешканців та гостей півострова попередили, що тривала відсутність інтернету може стати несподіванкою, тому радять підготуватися заздалегідь — зняти готівку та завантажити офлайн-карти.

Під відключення потрапить лише мобільний доступ у мережу, тоді як стаціонарний інтернет і голосовий мобільний зв’язок працюватимуть без обмежень.

Нагадаємо:

В Криму ввели віялові відключення мобільного інтернету, щоб "протистояти атакам дронів".

У липні Росія встановила антирекорд – 1470 відключень інтернету за місяць.

На Уралі та в Сибіру масово зникає мобільний інтернет. У Красноярську, Єкатеринбурзі та інших містах користувачі скаржаться на збої.

Станом на 29 липня у Красноярському краї вже чотири дні був відсутній мобільний інтернет. Влада пояснила це "посиленням безпеки".