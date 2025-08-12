В Крыму полностью отключат мобильный интернет надолго

Власти оккупированного Крыма анонсировали длительное отключение мобильного интернета для "обеспечения безопасности".

Об этом пишет The Moscow Times.

Власти аннексированного Крыма объявили о полном отключении мобильного интернета на долгий период. Как заявили в так называемом "министерстве внутренней политики, информации и связи", это решение приняли "для противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан".

Местных жителей и гостей полуострова предупредили, что длительное отсутствие интернета может стать неожиданностью, поэтому советуют подготовиться заранее - снять наличные и загрузить офлайн-карты.

Под отключение попадет только мобильный доступ в сеть, тогда как стационарный интернет и голосовая мобильная связь будут работать без ограничений.

Напомним:

В Крыму ввели веерные отключения мобильного интернета, чтобы "противостоять атакам дронов".

В июле Россия установила антирекорд - 1470 отключений интернета за месяц.

На Урале и в Сибири массово исчезает мобильный интернет. В Красноярске, Екатеринбурге и других городах пользователи жалуются на сбои.

По состоянию на 29 июля в Красноярском крае уже четыре дня отсутствовал мобильный интернет. Власти объяснили это "усилением безопасности".