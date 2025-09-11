В "Дії" відтепер можна замовити витяг про несудимість з апостилем
Відтепер у застосунку "Дія" можна отримати витяг про несудимість з апостилем.
Про це інформує пресслужба сервісу.
Щойно документ буде готовий, його можна буде отримати Укрпоштою або ж забрати самостійно в МВС у Києві.
Як отримати витяг?
• Оновіть та авторизуйтеся в застосунку Дія
• Перейдіть у Сервіси – Довідки та витяги – Витяг про несудимість
• Оберіть мету запиту, тип витягу та заповніть дані про себе
• Оберіть формат документа: цифровий чи паперовий
• Вкажіть спосіб отримання паперового витягу
• Додайте контакти
• Перевірте дані та відправте
Якщо обрали паперовий витяг, то потрібно оплатити послугу протягом 24 годин, і документ візьмуть в роботу.
Як зазначається, послуга доступна користувачам від 14 років, які авторизовані в Дії, мають податковий номер, ID-картку (біометричний паспорт чи посвідку на проживання).
