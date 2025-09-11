В "Дії" відтепер можна замовити витяг про несудимість з апостилем

Відтепер у застосунку "Дія" можна отримати витяг про несудимість з апостилем.

Про це інформує пресслужба сервісу.

Щойно документ буде готовий, його можна буде отримати Укрпоштою або ж забрати самостійно в МВС у Києві.

Як отримати витяг?

• Оновіть та авторизуйтеся в застосунку Дія

• Перейдіть у Сервіси – Довідки та витяги – Витяг про несудимість

• Оберіть мету запиту, тип витягу та заповніть дані про себе

• Оберіть формат документа: цифровий чи паперовий

• Вкажіть спосіб отримання паперового витягу

• Додайте контакти

• Перевірте дані та відправте

Якщо обрали паперовий витяг, то потрібно оплатити послугу протягом 24 годин, і документ візьмуть в роботу.

Як зазначається, послуга доступна користувачам від 14 років, які авторизовані в Дії, мають податковий номер, ID-картку (біометричний паспорт чи посвідку на проживання).

Нагадаємо:

З третього вересня на порталі "Дія" критично важливі підприємства, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників.