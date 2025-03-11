Уряд ухвалив рішення для набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Кабінет міністрів ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Єврооюзом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом. Це посилить зв’язок українців за кордоном з Батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу", – зазначив він.

Шмигаль розповів, що Україна швидко пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів. У межах секторальної інтеграції ключовими є так звані "безвізи" з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий.

"Прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі, а також працюємо над отриманням промислового "безвізу", – наголосив прем’єр.

Нагадаємо:

У липні 2024 року Європейська комісія продовжила ще на 12 місяців добровільну угоду про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв'язку.