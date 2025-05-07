"Укрпошта" перенесла запуск нового мобільного додатку

АТ "Укрпошта" запустить новий мобільний додаток для клієнтів у другому кварталі 2025 року.

Про це повідомила компанія у системі розкриття інформації SMIDA, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодо планiв на другий квартал 2025 року - компанiя планує запустити новий мобiльний застосунок для клiєнтiв, де тепер автоматично будуть пiдвантажуватися посилки, платежi та iншi послуги", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував плани запуску додатку на листопад 2024 року.

Він також розповів, що мобільний додаток, який "Укрпошта" використовує для інформування клієнтів нині, вже застарів, і назріла потреба його вдосконалити.

За словами Смілянського, зокрема наразі трек додатку потребує введення даних вручну. В новому застосунку вони "залітатимуть" автоматично, щойно до клієнта прямуватиме посилка, будуть приходити push-сповіщення.

В новому застосунку можна буде посилку перенаправити на інше відділення, оплатити її, бачити всі етапи шляху її доставлення.

Новий мобільний додаток – власна розробка IT-департаменту "Укрпошти". У 2024 році він проходив тестування за допомогою 22 тис. працівників компанії.

Нагадаємо:

"Укрпошта" повністю відмовилась від ручного сортування посилок та використовує автоматичні сортувальні лінії.