"Укрпошта" повністю автоматизувала сортування посилок
"Укрпошта" повністю відмовилась від ручного сортування посилок та використовує автоматичні сортувальні лінії.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Після встановлення останніх автоматичних сортувальних ліній в Миколаєві та Запоріжжі, 100% посилок сортуються та обробляються на автоматичних і напівавтоматичних лініях українського виробництва.
Проєкт розпочався у квітні 2023 року, за цей час відкрили 24 сортувальні центри. Інвестиції – понад 1 мільярд гривень.
За словами Смілянського, протягом першого кварталу "Укрпошта" впровадить систему, завдяки якій у новому застосунку можна буде відслідковувати шлях посилки та дату доставки ще в момент відправлення.
"Також ми допрацюємо логістику, щоб ця доставка дійсно відбувалася наступного дня, якщо відправлення термінове, або за декілька днів, якщо ви згодні почекати, але заплатити значно менше", – додав він.
За даними гендиректора "Укрпошти", вже сьогодні понад 85% посилок доставляється протягом двох днів або швидше.
Нагадаємо:
28 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу акцій конфіскованого у підсанкційного російського олігарха Євгенія Гінера PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій.
Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що надалі акції банку передадуть "Укрпошті" для створення поштового банку.