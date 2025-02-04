"Укрпошта" повністю автоматизувала сортування посилок

"Укрпошта" повністю відмовилась від ручного сортування посилок та використовує автоматичні сортувальні лінії.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Після встановлення останніх автоматичних сортувальних ліній в Миколаєві та Запоріжжі, 100% посилок сортуються та обробляються на автоматичних і напівавтоматичних лініях українського виробництва.

Проєкт розпочався у квітні 2023 року, за цей час відкрили 24 сортувальні центри. Інвестиції – понад 1 мільярд гривень.

За словами Смілянського, протягом першого кварталу "Укрпошта" впровадить систему, завдяки якій у новому застосунку можна буде відслідковувати шлях посилки та дату доставки ще в момент відправлення.

"Також ми допрацюємо логістику, щоб ця доставка дійсно відбувалася наступного дня, якщо відправлення термінове, або за декілька днів, якщо ви згодні почекати, але заплатити значно менше", – додав він.

За даними гендиректора "Укрпошти", вже сьогодні понад 85% посилок доставляється протягом двох днів або швидше.

Нагадаємо:

28 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу акцій конфіскованого у підсанкційного російського олігарха Євгенія Гінера PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій.

Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що надалі акції банку передадуть "Укрпошті" для створення поштового банку.