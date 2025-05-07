"Укрпочта" перенесла запуск нового мобильного приложения

АО "Укрпочта" запустит новое мобильное приложение для клиентов во втором квартале 2025 года.

Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации SMIDA, передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно планов на второй квартал 2025 года - компания планирует запустить новое мобильное приложение для клиентов, где теперь автоматически будут загружаться посылки, платежи и другие услуги", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал планы запуска приложения на ноябрь 2024 года.

Он также рассказал, что мобильное приложение, которое "Укрпочта" использует для информирования клиентов сейчас, уже устарело, и назрела необходимость его усовершенствовать.

По словам Смелянского, в частности сейчас трек приложения требует ввода данных вручную. В новом приложении они будут "залетать" автоматически, как только к клиенту будет направляться посылка, будут приходить push-уведомления.

В новом приложении можно будет посылку перенаправить на другое отделение, оплатить ее, видеть все этапы пути ее доставки.

Новое мобильное приложение - собственная разработка IT-департамента "Укрпочты". В 2024 году оно проходило тестирование с помощью 22 тыс. работников компании.

Напомним:

"Укрпочта" полностью отказалась от ручной сортировки посылок и использует автоматические сортировочные линии.