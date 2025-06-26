Два українські стартапи увійшли до топ-100 технологічних лідерів світу: рейтинг WEF

Дві компанії з українським корінням Haiqu і Respeecher увійшли до списку 100 найперспективніших стартапів світу у сфері передових технологій за версією Всесвітнього економічного форуму (WEF).

Про це йдеться в презентації WEF.

Щороку WEF обирає нову групу зі 100 інноваційних стартапів з усього світу, які стають "технологічними піонерами" на два роки. Це дає їм можливість долучатися до обговорень глобальних викликів, брати участь у заходах Форуму та впливати на розвиток технологічної політики у світі.

Цьогоріч серед сотні кампаній із 28 країн світу є дві українські: американо-українська Haiqu, що розробляє програмне забезпечення для підвищення продуктивності квантових комп'ютерів, та Respeecher, що розробляє технологію клонування та трансформації голосу на базі штучного інтелекту.

"Пишаюся, що Haiqu опинився поруч із 5 іншими квантовими компаніями: Oxford Ionics, Equal1, LightSolver, eleQtron і Quobly. Поки ці команди фокусуються на квантовому хардвері, програмні рішення Haiqu допомагають розкрити повний потенціал квантових комп'ютерів і наблизити запуск корисних алгоритмів", - написав співзасновник Haiqu Микола Максименко у Facebook.

Зазначається, що цьогорічні "піонери" - це компанії, які використовують ШІ для масштабування з меншими ресурсами та працюють над вирішенням глобальних проблем. Серед напрямків: передова робототехніка, просторовий ШІ та доступні квантові обчислення.

Нагадаємо:

Американсько-український стартап Haiqu, який розробляє програмне забезпечення для підвищення продуктивності квантових процесорів, співпрацюватиме з інститутом Perimeter для глибшого наукового дослідження квантових технологій.

Український стартап Respeecher, який створює голоси для Голлівуду та ААА ігор завдяки штучному інтелекту, оголосив про залучення інвестицій у сумі 1 мільйона доларів.