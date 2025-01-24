Українська металургія очолила світовий рейтинг за темпами зростання у 2024 році

У 2024 році Україна показала найшвидші у світі темпи зростання виробництва чавуну (+18%) та сталі (+21%).

Про це повідомляє "Укрметалургпром" з посиланням на дані Worldsteel.

Українські підприємства виготовили 7,09 млн тонн чавуну, зайнявши 13-те місце у світі, і 7,58 млн тонн сталі, що дозволило увійти до двадцятки найбільших виробників.

Водночас світове виробництво сталі скоротилося на 0,91% і становило 1,83 млрд тонн. Лідером залишився Китай, який виготовив 1,005 млрд тонн сталі, хоча це на 1,7% менше, ніж у 2023 році. Частка Китаю в світовому виробництві досягла 54,6%.

Глобальне виробництво чавуну скоротилося на 2,3%, досягнувши 1,39 млрд тонн. Лідером також залишився Китай із 851,7 млн тонн, що на 2,3% менше, ніж у попередньому році. Частка Китаю в загальному виробництві чавуну становила 61,2%.

Нагадаємо:

Україна за 5 місяців 2024 року піднялася з 15 на 14 позицію серед 40 країн-виробників чавуну.