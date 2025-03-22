Угода Італії зі Starlink зайшла в глухий кут – міністр оборони

Переговори щодо потенційного контракту між оператором супутникового інтернету Starlink Ілона Маска та італійським урядом зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд прем'єр-міністра Джорджіа Мелоні прагне гарантувати зашифрований зв'язок між урядом, дипломатами і військовими, які працюють у ризикованих районах, і Starlink є одним з претендентів на надання цієї системи.

"Мені здається, що все зайшло в глухий кут", - цитує Гвідо Кросетто газета La Repubblica.

За його словами, це частково пов'язано з тим, що дискусії перейшли від технічних аспектів до "заяв" Ілона Маска і про нього.

Starlink є домінуючою силою в секторі з 6700 активними низькоорбітальними супутниками. Джерела повідомили Reuters, що Рим розглядав п'ятирічну угоду на загальну суму 1,5 мільярда євро з компанією, яка є частиною групи SpaceX Маска.

Але переговори між урядом і Starlink викликали обурення серед опозиційних політиків, які ставлять під сумнів мудрість передачі контракту на національну безпеку іноземному бізнесмену і близькому союзнику президента США Дональда Трампа.

Кросетто сказав, що коли ситуація заспокоїться, переговори повернуться на технічний рівень.

Starlink пропонує свої послуги в Італії з 2021 року.