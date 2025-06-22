Південна Корея занепокоєна обмеженнями США щодо виробників чипів у Китаї

Головний торговий переговорник Південної Кореї по митам заявив, що висловить занепокоєння щодо можливих обмежень США щодо виробників мікросхем у Китаї під час зустрічі з американськими урядовцями у Вашингтоні.

Про це повідомляє Reuters.

США прагнуть обмежити виробників мікросхем, які працюють у Китаї

"Я передам занепокоєння представників галузі і буду максимально обережним", - заявив міністр торгівлі Південної Кореї Йо Хан-ку журналістам, коли його попросили прокоментувати занепокоєння щодо можливого прийняття США заходів, які ускладнюють діяльність іноземних виробників мікросхем у Китаї.

Йо також зазначив, що Сеул може не дотримуватися терміну, встановленого на липень, що свідчить про те, що переговори можуть тривати і після 8 липня на тлі політичної та економічної невизначеності в США.

Південна Корея, на яку наразі поширюється загальний 10-відсотковий тариф із 25-відсотковим митом для конкретної країни, яке призупинено на 90 днів, домовилася з США під час першого раунду торговельних переговорів наприкінці квітня про укладення торговельної угоди про зниження тарифів до 8 липня.

Нагадаємо:

Китайські IT-компанії, які самостійно розробляють передові мікрочипи для виробництва на Тайвані, найбільш постраждають від нових обмежень США на програмне забезпечення для проєктування електроніки.