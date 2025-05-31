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У "Резерв+" зʼявилось відображення даних про інвалідність

Володимир Тунік-Фриз — 31 травня, 18:00
У Резерв+ зʼявилось відображення даних про інвалідність
Резерв+

У новому оновленні застосунку Резерв+ додалися сервіси відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби застосунку.

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі (саме група та причина інвалідності).

Попередня версія документа зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі з'являтиметься стрічка з приблизним часом оновлення.

"Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов'язаних єдину екосистему, яка здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо:

У застосунку "Резерв+", який розробила команда Міністерства оборони, вже понад 333 тисячі військовозобов'язаних українців оформили відстрочку від мобілізації.

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У "Резерв+" зʼявилось відображення даних про інвалідність
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