В "Резерв+" появилось отображение данных об инвалидности

В новом обновлении приложения Резерв+ добавились сервисы отображения данных об инвалидности и сохранения предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы приложения.

Данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе (именно группа и причина инвалидности).

Предыдущая версия документа будет храниться в приложении, если человек решит его обновить, он не будет исчезать, как это было раньше. В случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления.

"Продолжаем наполнять Резерв+ полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним:

В приложении "Резерв+", которое разработала команда Министерства обороны, уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации.