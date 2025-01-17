Ставка на ШІ: Microsoft уперше за 12 років підвищила ціни на пакет програм Office

Компанія Microsoft підвищила ціни на підписку Microsoft 365 для споживачів.

Про це пише Bloomberg.

Річна сімейна підписка, яка дозволяє користуватися Word, Excel та іншими програмами до шести осіб, коштуватиме $130 — це на 30% більше, ніж раніше. Індивідуальна підписка подорожчала на 43% і коштуватиме $100.

Нові ціни вже діють для нових користувачів, а для наявних — набудуть чинності після поновлення.

Це перше підвищення цін на пакет Office-програм за 12 років, яке, за словами представників компанії, допоможе компенсувати витрати на розвиток і впровадження штучного інтелекту. Пакет спочатку називався Office 365, а тепер – Microsoft 365.

Microsoft співпрацює зі стартапом OpenAI, додаючи AI-інструменти до свого програмного забезпечення, які дозволяють аналізувати документи, створювати тексти та зображення.

"Зміни забезпечують доступ до ШІ у продуктивних інструментах, які щодня використовують мільйони людей", – заявив віцепрезидент Microsoft Браян Роньє, додавши про покращення Office і нові сервіси, наприклад, антивірус і редагування медіа.

Раніше Microsoft тестувала підвищення цін в Австралії, Сінгапурі та інших країнах Південно-Східної Азії, що викликало негативну реакцію.

Нагадаємо:

Microsoft витратить 3 мільярди доларів на розширення своїх потужностей у сфері хмарних технологій Azure і штучного інтелекту (ШІ).