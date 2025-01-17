Ставка на ИИ: Microsoft впервые за 12 лет повысила цены на пакет программ Office

Компания Microsoft повысила цены на подписку Microsoft 365 для потребителей.

Об этом пишет Bloomberg.

Годовая семейная подписка, которая позволяет пользоваться Word, Excel и другими программами до шести человек, будет стоить $130 - это на 30% больше, чем раньше. Индивидуальная подписка подорожала на 43% и будет стоить $100.

Новые цены уже действуют для новых пользователей, а для существующих - вступят в силу после обновления.

Это первое повышение цен на пакет Office-программ за 12 лет, которое, по словам представителей компании, поможет компенсировать затраты на развитие и внедрение искусственного интеллекта. Пакет изначально назывался Office 365, а теперь - Microsoft 365.

"Изменения обеспечивают доступ к ИИ в продуктивных инструментах, которые ежедневно используют миллионы людей", - заявил вице-президент Microsoft Брайан Ронье, добавив об улучшениях Office и новых сервисах, например, антивирусе и редактировании медиа.

Ранее Microsoft тестировала повышение цен в Австралии, Сингапуре и других странах Юго-Восточной Азии, что вызвало негативную реакцию.

Напомним:

Microsoft потратит 3 миллиарда долларов на расширение своих мощностей в сфере облачных технологий Azure и искусственного интеллекта (ИИ).