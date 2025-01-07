Microsoft інвестує 3 мільярди доларів в Індію, щоб розширити можливості ШІ і хмарних технологій

Microsoft витратить 3 мільярди доларів на розширення своїх потужностей у сфері хмарних технологій Azure і штучного інтелекту (ШІ) в Індії, заявив у вівторок генеральний директор компанії Сатья Наделла, подвоївши ставку на країну з технологічним досвідом і низькими витратами, щоб допомогти зробити такі інвестиції прибутковими.

Про це пише Reuters.

Дворічні інвестиції, найбільші в історії країни, також будуть використані для підвищення кваліфікації індійців в області ШІ, заявив представник Microsoft, уточнивши, що ці витрати є додатковими до нещодавно оголошеного плану компанії інвестувати 80 мільярдів доларів США в центри обробки даних з підтримкою ШІ в 2025 фінансовому році.

Індія є ключовим ринком зростання для американських технологічних гігантів, керівники яких, від боса Nvidia Дженсена Хуана до генерального директора Advanced Micro Devices Лізи Су, відвідали країну в останні місяці, пообіцявши великі інвестиції.