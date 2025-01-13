США усиливают контроль над потоками ИИ-чипов по всему миру

США вводят еще более строгие ограничения на экспорт чипов и технологий искусственного интеллекта, стремясь сохранить передовые вычислительные разработки для собственных нужд и союзников, а также усложнить их доступ для Китая.

Об этом пишет Reuters.

Новые законы предусматривают введение глобальных лицензионных требований для определенных видов чипов с небольшими исключениями. Все страны разделили на три категории. В первую группу входят 18 стран, среди которых Япония, Великобритания, Южная Корея и Нидерланды, и на них ограничения практически не будут распространяться.

Около 120 государств, включая Сингапур, Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ, столкнутся с умеренными ограничениями. В то же время третьи страны, такие как Китай, Россия и Иран, которые подпадают под эмбарго на поставки оружия, будут полностью лишены доступа к этим технологиям.

Американским облачным провайдерам, в частности AWS и Microsoft, планируют разрешить развертывать за пределами США лишь 50% вычислительных мощностей ИИ. Из них не более 25% могут быть направлены на страны второй категории, а для любой одной отдельной страны, не входящей в первую группу, этот показатель ограничится 7%.

Также ограничения коснутся передовых графических процессоров (GPU), необходимых для обучения ИИ-моделей и работы дата-центров. Львиная доля таких чипов производится компанией Nvidia, а часть - Advanced Micro Devices.

В то же время ведущие поставщики облачных услуг, как Microsoft, Google и Amazon, получат возможность построения дата-центров с глобальными лицензиями, которые освободят их проекты от национальных квот на чипы для искусственного интеллекта.