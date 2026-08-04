Нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо переговорів між США та Іраном

Ціни на нафту відскочили на 1% після падіння на попередній сесії на тлі невизначеності щодо переговорів між США та Іраном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в найближчий місяць зросли на 1,12 дол., або 1,3% – до 84,89 дол. за барель після падіння на 7% на попередній сесії до тритижневого мінімуму.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросла на 77 центів, або на 1% – до 81,11 долара після падіння більш ніж на 5% на попередній сесії до найнижчого рівня майже за тиждень.

Ціни впали після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від нових нападів на Іран до переговорів щодо припинення війни та врегулювання претензій щодо контролю над ключовою Ормузькою протокою.

Однак згодом речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї спростував твердження Трампа, заявивши, що жодних переговорів зі США не проводиться і жодних зустрічей не заплановано.

Аналітики Barclays повідомили, що наразі експорт сирої нафти та продуктів переробки через протоку в середньому становив 4,2 мільйона барелів на день за тиждень, що закінчився 31 липня, порівняно з 3,2 мільйона тижнем раніше.

Нагадаємо:

3 серпня ціни на нафту впали більш ніж на 4 долари за барель після того, як президент США Дональд Трамп утримався від нової атаки на Іран, прагнучи досягти швидкої угоди, яка б зупинила ядерні амбіції Тегерана та знову відкрила б Ормузьку протоку.