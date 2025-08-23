США купують 10% акцій Intel зі знижкою

Президент Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що США придбають 10% акцій Intel в межах угоди, яка перетворює державні гранти на акції, що є останнім надзвичайним втручанням Білого дому в корпоративну Америку.

Про це повідомляє Reuters.

Ця угода покращує відносини Трампа з генеральним директором Intel Ліп-Бу Таном, після того як президент нещодавно заявив, що генеральний директор повинен піти у відставку через конфлікт інтересів.

Вона також гарантує, що Intel отримає близько 10 мільярдів доларів на будівництво або розширення заводів у США.

Згідно з угодою, США придбають 9,9% акцій Intel за 8,9 млрд доларів, або 20,47 доларів за акцію, що становить знижку приблизно 4 долари від ціни закриття акцій Intel у п'ятницю, яка становила 24,80 доларів.

Придбання 433,3 мільйона акцій Intel буде здійснено за рахунок фінансування з 5,7 мільярда доларів неоплачених грантів від закону CHIPS епохи президента Джо Байдена та 3,2 мільярда доларів, виділених Intel для програми Secure Enclave, також виділених за Байдена.

Трамп зустрівся з Таном у п'ятницю, повідомив представник Білого дому. Це сталося після зустрічі Трампа з генеральним директором Intel 11 серпня, після того як Трамп зажадав від Тана піти у відставку через його зв'язки з китайськими компаніями.

"Він прийшов, бажаючи зберегти свою роботу, а в результаті дав нам 10 мільярдів доларів для Сполучених Штатів. Тож ми отримали 10 мільярдів доларів", — сказав Трамп у п'ятницю.

Частка уряду США у 10% буде пасивною і не включатиме місця в раді директорів, заявила Intel. Уряд буде зобов'язаний голосувати разом з радою директорів Intel, коли буде необхідна згода акціонерів, за "обмеженими винятками". Intel не уточнила, які саме це винятки.

Аналітики вважають, що федеральна підтримка може дати Intel більше простору для відродження збиткового бізнесу з виробництва мікросхем, який переживає кризу через програну конкуренцію за штучний інтелект.