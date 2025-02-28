Skype остаточно припинить роботу у травні – ЗМІ

Microsoft остаточно припиняє роботу Skype у травні.

Про це пише XDA.

В коді останньої версії Skype для Windows є повідомлення, яке говорить: "Починаючи з травня Skype більше не буде доступним. Продовжуйте телефонувати та спілкуватися в Teams".

Після цього йде примітка про те, що певна кількість "ваших друзів уже перейшла на Teams безкоштовно", ймовірно, на основі ваших контактів.

Як зазначається, Skype був вперше запущений ще в 2003 році, Microsoft придбала його в 2011 році.

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