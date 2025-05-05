Microsoft закрив Skype

Корпорація Microsoft 5 травня 2025 року припиняє роботу сервісу Skype.

Про це корпорація заздалегідь попередила користувачів, запропонувавши їм перейти в Teams, зберігши контакти та обліковий запис, або завантажити архів повідомлень, передає Радіо Свобода.

Як йдеться в заяві корпорації, Teams пропонує ті ж послуги, що й Skype, від листування в месенджері до відеозв’язку, плюс ще низку інших: відеоконференції, календарі та створення інтернет-спільнот.

Як вважають у Microsoft, Teams зручніший для роботи, а не лише приватного взаємозв’язку, і за два роки з моменту його запуску його вже встигли позитивно оцінити користувачі.

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