В Україні дослідили, скільки дорослих і підлітків користуються ШІ

В Україні 42% дорослих і 70% підлітків користуються інструментами ШІ на постійній основі: створюють тексти, шукають інформацію, вчаться чи працюють за його допомогою.

Про це, як повідомив віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, йдеться в дослідженні цифрових навичок українців, проведеного Фондом Східна Європа за підтримки швейцарсько-української програми EGAP.

Наразі половина дорослих українців та 76% підлітків хоча б раз ухвалювали рішення, спираючись на результати взаємодії зі штучним інтелектом.

"Щоб українці могли швидко опановувати сучасні цифрові навички, на платформі Дія.Освіта ми створили окремий розділ "Штучний інтелект" з 11 освітніми матеріалами", - нагадав Федоров.

