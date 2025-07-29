Искусственный интеллект обрабатывает более половины обращений в "Дії"

Искусственный интеллект обрабатывает более 52% обращений на платформе "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня Дія выходит на новый уровень - мы тотально интегрируем ИИ во все процессы и работаем над внутренними ИИ-инструментами, которые оптимизируют работу команды", - подчеркнул он.

По словам Федорова, в Дії уже работают внутренние AI-инструменты, которые усиливают команду поддержки:

- ИИ-консультант, который без участия оператора помогает получить услугу, за первый месяц пилота закрыл более 52% обращений в Дії;

- AI-ассистент, который помогает операторам сгенерировать ответ, за несколько недель закрыл 16% всех запросов оператору (7 993 обращения пользователей).

"Продолжаем строить удобное цифровое государство и внедрять инновационные сервисы", - подчеркнул министр.

Напомним:

В мае Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта.