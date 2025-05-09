Німецький гігант Rheinmetall виходить у космос: стартує виробництво супутників

Німецький оборонний концерн Rheinmetall і фінська компанія ICEYE об’єднують зусилля для запуску виробництва супутників із синтетичною апертурною радарною системою (SAR).

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Зазначається ,що сторони підписали меморандум про створення спільного підприємства Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

Rheinmetall отримає 60% нового підприємства, а ICEYE – 40%. Початок виробництва планують на літо 2026 року у місті Нойс, поблизу Дюссельдорфа.

Підприємство спеціалізуватиметься на випуску SAR-супутників, здатних робити високоякісні знімки незалежно від погоди та часу доби.

"Цим кроком ми посилюємо наші позиції в космічному секторі та відповідаємо на все більший попит на супутникову розвідку з боку армій і служб безпеки у світі", – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Гендиректор ICEYE Рафал Моджевський додав: "Ми хочемо стати основним постачальником супутникової розвідки для союзних країн і посилити суверенну оборонну спроможність Європи".

У 2024 році Rheinmetall отримала ексклюзивні права на продаж супутників ICEYE для військових і державних клієнтів у Німеччині та Угорщині. Також у листопаді компанії уклали контракт на постачання супутникових розвідданих для України.

Нагадаємо:

Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall придбав компанію Hagedorn-NC, яка виготовляє нітроцелюлозу — ключовий компонент для виробництва боєприпасів.