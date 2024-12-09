У Мінцифри пояснили виняток з нових правил бронювання для "Дія.City" щодо 20 тисяч зарплати

Вимогу про місячну заробітну плату 20 тис. грн для бронювання співробітників компаній-резидентів "Дія.City" знято, оскільки технічно розмір зарплати особи розраховується через суму Єдиного соціального внеску (ЄСВ) і для резидентів простору він фіксований на рівні 22%.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Постанова Кабміну (№1362 від 29 листопада 2024 року - ред.) про новий порядок бронювання передбачає виняток для резидентів "Дія.City", оскільки технічно розмір заробітної плати особи рахується саме через суму сплаченого ЄСВ. У "Дія.City" ж розмір ЄСВ фіксований - 22% від мінімальної зарплати", - повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Крім того, там уточнили, що до резидентів "Дія.City" ще на етапі отримання статусу резидента застосовують низку критеріїв, один із яких - вимога про середньооблікову зарплату в компанії не менше ніж EUR1200 (52,500 тис. грн за курсом НБУ - ред.).

Нагадаємо:

Кабмін у кінці листопада змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, також критерії та процедуру визначення критично важливих підприємств, запровадив механізм бронювання через "Дію".

Зміни передбачають необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, до 28 лютого 2025 року для збереження заброньованими їхніх працівників.

Підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (нині - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що необхідність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної (20 тис грн) для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу "воюй або працюй".