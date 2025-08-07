OpenAI запускає потужнішу модель GPT-5

OpenAI запускає потужнішу нову модель штучного інтелекту під назвою GPT-5, прагнучи випередити конкурентів у США та Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

GPT-5 розроблений для покращення кодування та творчого письма, а також для обґрунтування складних запитів.

На брифінгу для журналістів цього тижня головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман назвав його "значним оновленням" порівняно з попередніми моделями штучного інтелекту компанії.

"Вперше", – сказав він, – це дійсно відчувається як розмова з експертом з будь-якої теми".

OpenAI повідомляє, що GPT‑5 встановила нові рекорди в тестах на інтелект: 94,6% у математиці (AIME 2025), 88% у кодуванні (Aider Polyglot), 84,2% у мультимодальному розумінні (MMMU) та 46,2% у медицині (HealthBench Hard). У тесті загальних знань GPQA версія pro досягла 88,4% - без допоміжних інструментів.

GPT‑5 значно рідше "галюцинує", ніж попередні моделі. За даними тестування на анонімізованих запитах, GPT‑5 робить приблизно на 45% менше фактичних помилок, ніж GPT‑4o, під час пошуку інформаці в інтернеті, і на 80% менше у відповідях, що ґрунтуються на власному "мисленні".

Крім того, нова модель поводиться менш підлесливо й нав’язливо у спілкуванні. Вона рідше безпідставно погоджується, не зловживає емодзі й відповідає спокійніше та обдуманіше. У порівнянні з GPT‑4o, нова версія більше нагадує уважного співрозмовника.

GPT‑5 тепер є моделлю за замовчуванням у ChatGPT. Вона замінила GPT‑4o, OpenAI o3, o4-mini, GPT‑4.1 і GPT‑4.5 для всіх користувачів. Достатньо просто ввести запит, і GPT‑5 автоматично визначатиме необхідний рівень міркування там, де це потрібно, тобто сама вирішить, чи потрібен глибший аналіз.

OpenAI зробить GPT-5 широко доступним для всіх безкоштовних користувачів та багатьох своїх платних передплатників ChatGPT, починаючи з четверга.

Клієнти Enterprise та Edu отримають доступ через тиждень. Користувачі з платними підписками, крім звичайного інтерфейсу, можуть використовувати GPT-5 для кодування через командний рядок.

Доступ до GPT-5 залежить від типу підписки. Користувачі з платними підписками мають необмежений доступ (або щедрі ліміти), тоді як користувачі без підписки після вичерпання ліміту автоматично перемикаються на швидшу та меншу модель GPT-5 mini.

Крім того, OpenAI представила нову флагманську модель GPT-5 Pro, яка замінює o3-pro і призначена для вирішення найскладніших завдань. Завдяки ефективним обчисленням, вона надає максимально точні та глибокі відповіді. Ця модель вже встановила рекорд в одному з найскладніших наукових тестів для ШІ - GPQA.

GPT-5 Pro показала найкращі результати у всій лінійці GPT-5, отримавши перевагу в 67.8% випадків у незалежних бізнес-тестах. Вона робить на 22% менше серйозних помилок, особливо ефективно працюючи в таких сферах, як медицина, наука, математика та програмування.

Компанія з Сан-Франциско розпочала бум генеративного штучного інтелекту майже три роки тому з випуском ChatGPT.

Нагадаємо:

Компанія OpenAI домовилася орендувати обчислювальні потужності обсягом 4,5 гігавата у компанії Oracle на близько $30 мільярдів на рік, що робить її однією з найбільших хмарних угод в історії штучного інтелекту.