OpenAI запускает более мощную модель GPT-5

OpenAI запускает более мощную новую модель искусственного интеллекта под названием GPT-5, стремясь опередить конкурентов в США и Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

GPT-5 разработан для улучшения кодирования и творческого письма, а также для обоснования сложных запросов.

На брифинге для журналистов на этой неделе главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман назвал его "значительным обновлением" по сравнению с предыдущими моделями искусственного интеллекта компании.

"Впервые", - сказал он, - это действительно ощущается как разговор с экспертом по любой теме".

OpenAI сообщает, что GPT-5 установила новые рекорды в тестах на интеллект: 94,6% в математике (AIME 2025), 88% в кодировании (Aider Polyglot), 84,2% в мультимодальном понимании (MMMU) и 46,2% в медицине (HealthBench Hard). В тесте общих знаний GPQA версия pro достигла 88,4% - без вспомогательных инструментов.

GPT-5 значительно реже "галлюцинирует", чем предыдущие модели. По данным тестирования на анонимизированных запросах, GPT-5 делает примерно на 45% меньше фактических ошибок, чем GPT-4o, при поиске информации в интернете, и на 80% меньше в ответах, основанных на собственном "мышлении".

Кроме того, новая модель ведет себя менее подобострастно и навязчиво в общении. Она реже безосновательно соглашается, не злоупотребляет эмодзи и отвечает более спокойно и обдуманно. По сравнению с GPT-4o, новая версия больше напоминает внимательного собеседника.

GPT-5 теперь является моделью по умолчанию в ChatGPT. Она заменила GPT-4o, OpenAI o3, o4-mini, GPT-4.1 и GPT-4.5 для всех пользователей. Достаточно просто ввести запрос, и GPT-5 будет автоматически определять необходимый уровень рассуждения там, где это необходимо, то есть сама решит, нужен ли более глубокий анализ.

OpenAI сделает GPT-5 широко доступным для всех бесплатных пользователей и многих своих платных подписчиков ChatGPT, начиная с четверга.

Клиенты Enterprise и Edu получат доступ через неделю. Пользователи с платными подписками, помимо обычного интерфейса, могут использовать GPT-5 для кодирования через командную строку.

Доступ к GPT-5 зависит от типа подписки. Пользователи с платными подписками имеют неограниченный доступ (или щедрые лимиты), тогда как пользователи без подписки после исчерпания лимита автоматически переключаются на более быструю и меньшую модель GPT-5 mini.

Кроме того, OpenAI представила новую флагманскую модель GPT-5 Pro, которая заменяет o3-pro и предназначена для решения самых сложных задач. Благодаря эффективным вычислениям, она предоставляет максимально точные и глубокие ответы. Эта модель уже установила рекорд в одном из самых сложных научных тестов для ИИ - GPQA.

GPT-5 Pro показала лучшие результаты во всей линейке GPT-5, получив преимущество в 67.8% случаев в независимых бизнес-тестах. Она делает на 22% меньше серьезных ошибок, особенно эффективно работая в таких сферах, как медицина, наука, математика и программирование.

Компания из Сан-Франциско начала бум генеративного искусственного интеллекта почти три года назад с выпуском ChatGPT.

Напомним:

Компания OpenAI договорилась арендовать вычислительные мощности объемом 4,5 гигаватта у компании Oracle на около $30 миллиардов в год, что делает ее одной из крупнейших облачных сделок в истории искусственного интеллекта.