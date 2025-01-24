Один із найбільших заводів мікроелектроніки у РФ зупинив роботу після атаки безпілотників

Українські безпілотники пошкодили завод мікроелектроніки "Кремній Ел" під час нічної атаки на Брянськ.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на пресслужбу підприємства.

Унаслідок прильотів постраждали виробничі приміщення та склад готової продукції. "Завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, порушено технологічні виробничі ланцюжки", - уточнили на заводі, додавши, що його роботу призупинено.

Це один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. Зокрема, він постачає компоненти для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

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ЗМІ та телеграм-канали публікують відео атаки безпілотників на завод "Кремній" у російському Брянську, який використовують у військовій промисловості.