Прибуток Nvidia підскочив на 80% на тлі стрімкого зростання продажів ШІ-чипів

Прибутки та доходи Nvidia стрімко зросли в останньому кварталі, оскільки поспіх технологічних компаній у створенні інфраструктури штучного інтелекту продовжував підживлювати бурхливий попит на її передові чипи.

Про це пише Financial Times.

Продажі збільшилися на 78% в річному обчисленні до $39,3 млрд, що перевищило оцінку в опитуванні Bloomberg на рівні $38,3 млрд. Група очікує, що в поточному кварталі виторг складе $43 млрд.

Чистий прибуток склав $22,1 млрд, що на 80% більше, ніж в аналогічному кварталі минулого року, навіть попри те, що операційні витрати зросли майже на 50%.

Протягом останніх двох років акції Nvidia були одними з найефективніших активів на Волл-стріт, допомагаючи тягнути за собою ширший ринок, оскільки інвестори вважали, що вона стане одним з головних бенефіціарів швидкого зростання штучного інтелекту.

Але цього року акції впали після того, як китайський стартап DeepSeek заявив, що може навчати моделі на менш досконалих чипах, ніж конкуренти, такі як американська OpenAI.

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг в своїй заяві в середу відкинув ці побоювання, заявивши, що попит на чіпи Nvidia останнього покоління Blackwell "дивовижний".

Доходи центрів обробки даних майже подвоїлися в кварталі, що закінчився 26 січня, оскільки великі технологічні компанії швидко розробили пропозиції в області штучного інтелекту. Дохід Blackwell за квартал склав $11 млрд.

Під час телефонної розмови з аналітиками Хуанг окремо звернувся до компанії DeepSeek, зазначивши, що нові моделі такі як R1 від DeepSeek, споживають набагато більше енергії, ніж їхні попередники, і їхня раптова поява на ринку "запалила глобальний ентузіазм" до цієї технології.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє жорсткіші обмеження щодо напівпровідникової галузі США та чинить тиск на ключових союзників, щоб ті посилили свої обмеження проти китайської чипової індустрії.

Американські чиновники з'ясовують, чи купила китайська AI-компанія DeepSeek передові напівпровідники Nvidia через третіх осіб у Сінгапурі, обійшовши обмеження США на продаж чипів, призначених для штучного інтелекту.

Роздрібні інвестори купили рекордну кількість акцій Nvidia в понеділок після того, як побоювання щодо дешевої моделі штучного інтелекту від китайського стартапу DeepSeek позбавили компанію 17% акцій, або 593 мільярди доларів від її ринкової вартості.