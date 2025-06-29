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Німеччина та Ізраїль планують створити "кіберкупол"

Володимир Тунік-Фриз — 29 червня, 15:05
Німеччина та Ізраїль планують створити кіберкупол
Getty images

Німеччина має намір створити спільний німецько-ізраїльський центр кібердосліджень та поглибити співпрацю між розвідувальними та безпековими органами двох країн.

Про це заявив у неділю міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт, передає Reuters.

Добріндт, якого минулого місяця призначив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прибув до Ізраїлю в суботу.

"Військова оборона сама по собі не є достатньою для цього поворотного моменту в безпеці. Значне вдосконалення цивільної оборони також є необхідним для зміцнення наших загальних оборонних можливостей", – заявив Добріндт під час візиту до Ізраїлю, як повідомляє німецька газета Bild.

Згідно з повідомленням Bild, Добріндт окреслив п'ятипунктний план, спрямований на створення так званого "кіберкупола" для Німеччини в рамках її стратегії кіберзахисту.

Нагадаємо:

Уряд Німеччини розглядає зміни законодавства, щоб мати можливість зупинити можливий продаж газопроводу "Північний потік-2" на тлі побоювань відновлення постачань газу з Росії.

кібербезпека Ізраїль Німеччина

Ізраїль

Німеччина та Ізраїль планують створити "кіберкупол"
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