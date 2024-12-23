Нардеп Федієнко про масштабну кібератаку на держреєстри: "Міг бути підкуп або фішинг"

Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції України міг бути як фішинг (різновид кібератаки, з використанням підроблених електронних листів, повідомлень, щоб обманом змусити особу надати конфіденційну інформацію – ред.), так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів.

Про це розповів Олександр Федієнко – голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, атака була добре підготовленою, а вхід стався із акаунту найвищого рівня.

"Тут може бути і компоненти вербування працівника цієї установи, тут може бути багаторівневий механізм підкладання якоїсь там флешки, щоб вона прийшла в людини внутрішній периметр, була включена. Тут може бути фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено. Тому це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації", – сказав Федієнко.

Депутат каже, що, за його інформацією, бази даних удалося зберегти, тому реєстри можна відновити.

"Якщо у них збереглися десь образи (архів даних – ред.), що, я сподіваюсь, є добре, мені підтвердили цю інформацію з закритих джерел, я думаю, що тиждень-два – вони почнуть поступово-поступово відновлюватися", – наголосив Олександр Федієнко.

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Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Внаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.

В першу чергу Мінюст відновить єдиний реєстр довіреностей, єдиний реєстр спеціальних бланків, нотаріальних документів та спадковий реєстр, що дозволить забезпечити належний облік та мінімізувати негативні наслідки.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки Росії.

Колишній міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що у видаленні реєстрів росіянами немає серйозної проблеми, оскільки існують резервні копії і все буде відновлене незабаром.