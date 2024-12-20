Стефанішина розповіла, які з держреєстрів відновлюватимуть в першу чергу

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповіла, які з державних реєстрів будуть відновлювати в першу чергу.

Про це вона повідомила на пресконференції у п'ятницю 20 грудня.

"В першу чергу Мінюст відновить єдиний реєстр довіреностей, єдиний реєстр спеціальних бланків, нотаріальних документів та спадковий реєстр, що дозволить забезпечити належний облік та мінімізувати негативні наслідки", - зазначила Стефанішина.

За її словами, надалі пріоритетом буде відновлення єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, підприємств, державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вона поінформувала, що відновлення почнеться з понеділка.

«Реєстри будуть відновлені, усі дані будуть відновлені, тут лише питання часу», - запевнила Стефанішина.

Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.

Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалась кілька місяців, однак в СБУ сказали, що не можуть розказати деталі про її підготовку.