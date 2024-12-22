Малюська: Росіяни видалили один з найзакритіших реєстрів України

Колишній міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що у видаленні реєстрів росіянами немає серйозної проблеми, оскільки існують резервні копії і все буде відновлене незабаром.

Джерело: Малюська в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Малюськи: "Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так знаходилася у вільному доступі.

Єдиним винятком з цього правила була інформація з Державного реєстру актів цивільного стану – це один з найзакритіших реєстрів, де зберігається інформація, в якій, здавалося б, ніякої таємниці немає – що хтось народився або взяв шлюб.

Але разом із тим є таємниця, яка жорстко охороняється законом – таємниця усиновлення. Це далеко не перший ресурс, який був атакований росіянами з часу повномасштабного вторгнення.

Раніше, судячи з їхніх заяв, вони фокусувалися на тому, щоб вкрасти інформацію. Зараз вони не лише вкрали, а й знищили. Це зміна поведінки російських хакерів".

Деталі: Малюська запевнив, що резервних копій у Мін’юсту багато, тому те, що інформація буде відновлена, сумнівів немає.

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Українська правда