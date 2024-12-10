Мінекономіки виділило 114 мільйонів індустріальному парку "Формація.Львів": на що підуть кошти

Індустріальний парк "Формація.Львів" у Сигнівці отримав понад 114 млн грн фінансування від Міністерства економіки України для створення та вдосконалення інфраструктури.

Про це повідомляють в пресслужбі співвласника ІП "Формація" Alterra Group, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що із загальної суми: 21,6 млн грн виділено на будівництво виробничих, адміністративних та допоміжних будівель, а також зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. Для електропостачальних мереж потужністю 10 000 кВт виділено 63,7 млн грн, а ще 16,4 млн грн – на забезпечення потужністю 1 350 кВт.

На реконструкцію насосної каналізаційної станції "Холодновідка" передбачено 13,2 млн грн.

Першочергово проведуть роботи з облаштування зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та модернізації насосної станції, зокрема оновлення двох ниток напірного трубопроводу для зменшення аварійності та поліпшення екологічної ситуації. Також розпочнеться будівництво електромереж потужністю 11,3 МВт.

Повідомляється, що роботи стартують найближчим часом, а їх завершення очікується до кінця 2026 року.

Нагадаємо:

До Реєстру індустріальних (промислових) парків включено "Теофіполь Еко Парк" на Хмельниччині. Він став 99 зареєстрованим об'єктом промислового розвитку.