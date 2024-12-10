Новий індустріальний парк з'явиться на Хмельниччині: чим займатиметься 99 парк

До Реєстру індустріальних (промислових) парків включено «Теофіполь Еко Парк» на Хмельниччині. Він став 99 зареєстрованим об'єктом промислового розвитку.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Зазначається, що ключовими напрямками діяльності парку стануть виробництво паперу, картону, паперової та картонної тари, шпалер та низки інших товарів, в тому числі супутніх із паперовою галузях.

Площа індустріального парку становить майже 31 га.

Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється приблизно у 2,43 мільярда гривень. Очікується, що на підпримствах у складі парку будуть створені понад 1 550 робочих місць.

Ініціатором створення індустріального парку стала Теофіпольська селищна рада, яка має забезпечити розбудову сучасної інфраструктури для підтримки діяльності резидентів.

Нагадаємо:

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Новий індустріальний парк "Інтеграл" буде створено у Вінниці на території колишнього лампового заводу.

Чотирьом індустріальним паркам виділили держфінансування на суму 216 млн гривень.