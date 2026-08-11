Мінцифри планує відкрити публічний доступ до національної LLM "Сяйво" у січні 2027 року

Міністерство цифрової трансформації планує до кінця грудня завершити тестову версію національної великої мовної моделі (LLM) "Сяйво", а вже у січні відкрити до неї публічний доступ.

Про це в інтерв'ю ЕП розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук.

"Минулого тижня ми зустрічалися з усіма гравцями, які об'єднані навколо запуску цієї моделі. Обговорили графік: до кінця грудня плануємо мати тестову версію, а в січні хочемо викласти першу тестову версію в публічний доступ", – сказала вона.

За словами Ферчук, національну LLM не планують запускати як частину "Дії". На запитання, чи буде модель реалізована через застосунок або матиме окремий інтерфейс, вона відповіла: "Я не думаю, що це буде пов'язано з "Дією"".

Національну LLM Мінцифри розробляє спільно з "Київстаром". Модель має краще працювати з українською мовою та локальним контекстом і в майбутньому стати основою для державних та приватних ШІ-сервісів.

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Надаємо:

Раніше ЕП писала, що розробку української великої мовної моделі (LLM) "Сяйво" на основі Gemma 4 планують завершити до середини листопада 2026 року.