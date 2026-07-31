Veon підвищує прогноз прибутку

Материнська компанія мобільного оператора "Київстар" Veon у п'ятницю підвищила прогноз прибутку.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Veon, що базується в Дубаї та також володіє телекомунікаційними брендами в Азії, позиціонує себе як інструмент для міжнародних інвесторів, які прагнуть взяти участь у відновленні України.

Група розширює свою діяльність у таких сферах, як розваги, фінансові послуги та "супераппи", що об'єднують низку цифрових послуг на єдиній платформі, на зразок китайського WeChat.

VEON очікує зростання виручки у 2026 році на 15–18%, що перевищує попередній прогноз у 11–14%. Компанія очікує зростання EBITDA на 9–12% порівняно з попереднім прогнозом у 7–10%.

Підвищення цін на енергоносії через війну в Ірані вплинуло на прогнози, опубліковані в першому півріччі, що змусило Veon застосувати консервативний підхід, зазначив фінансовий директор Бурак Озер.

Генеральний директор Каан Терзіоглу заявив, що інтерес інвесторів до України перебуває на рекордно високому рівні, та натякнув на подальші інвестиції у цифрові технології в країні.

"Наші наступні інвестиції будуть спрямовані на створення центрів обробки даних, які ми зможемо використовувати також для обслуговування інших країн у разі потреби", — сказав він агентству Reuters.

Акції Veon подорожчали на 6% під час передторгових торгів.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України оштрафував ПрАТ "Київстар" на 17,5 млн грн за поширення інформації про "№1 швидкість мобільного інтернету", яка, за висновками регулятора, вводила споживачів в оману.