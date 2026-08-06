Тепер таксі можна замовляти через ШІ – Bolt

Bolt запустив планування поїздок через ChatGPT, але поки фінальне замовлення користувач робить у застосунку Bolt – можливість оплачувати поїздки безпосередньо в ChatGPT з'явиться цього року.

Про це повідомили у компанії Bolt.

"Сервіс райдхейлінгу Bolt інтегрувався з ChatGPT. Відтепер користувачі в Україні можуть знайти маршрут, переглянути орієнтовну вартість поїздки та одразу перейти до застосунку Bolt для фінального замовлення", – говориться у повідомленні.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно встановити плагін і далі написати в ChatGPT, наприклад: "Замов мені Bolt до Центрального вокзалу" або "Скільки коштуватиме поїздка до вокзалу?".

ChatGPT покаже орієнтовну вартість, запропонує варіанти маршруту, допоможе визначити найзручніше місце посадки та передасть деталі поїздки в застосунок Bolt. Користувачу залишиться лише підтвердити бронювання.

"Наразі бронювання та оплата здійснюються лише через застосунок Bolt. Можливість оплачувати поїздки безпосередньо в ChatGPT компанія планує додати пізніше цього року", – повідомили у компанії.

"Протягом багатьох років, щоб замовити поїздку, потрібно було відкривати окремий застосунок для виклику авто. Але тепер, коли дедалі більше повсякденних взаємодій відбувається через ШІ, ми вважаємо, що й замовлення поїздки має бути таким самим простим: достатньо попросити, побачити вартість і вирушити", – зазначає Педді Партрідж, старший віцепрезидент у Bolt.

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