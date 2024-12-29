Китайські хакери націлені на американських телекомунікаційників, але системи у безпеці

Кібершпигунська операція "Salt Typhoon", пов'язана з Китаєм, була спрямована на телекомунікаційні компанії AT&T та Verizon, однак компанії у безпеці, оскільки вони співпрацюють з правоохоронними органами та урядовцями.

Про це заявили компанії в суботу, визнаючи атаки, передає Reuters.

Раніше офіційні особи стверджували, що хакери атакували Verizon AT&T, Lumen та інші телекомунікаційні компанії, а також викрали перехоплені телефонні аудіозаписи разом з великою кількістю даних про дзвінки.

У відповідь на цю кібератаку Агентство кібербезпеки і безпеки інфраструктури США 18 грудня закликало високопоставлених урядових і політичних діячів перевести мобільний зв'язок на наскрізні зашифровані додатки.

Повідомляється, що цілями хакерів були чиновники, пов'язані з президентськими кампаніями демократа Камали Гарріс і республіканця Дональда Трампа.

"Наразі ми не виявляємо жодної активності з боку держав у наших мережах. На основі нашого поточного розслідування цієї атаки, КНР націлилася на невелику кількість осіб, що становлять інтерес для іноземної розвідки", - заявив представник AT&T.

Незважаючи на те, що було виявлено лише кілька випадків витоку інформації, AT&T здійснює моніторинг і відновлює свої мережі для захисту даних клієнтів, а також продовжує співпрацювати з владою для оцінки і зменшення загрози, заявив представник компанії.

О компанії Verizon заявили, що не виявляли активності зловмисників у мережі і повідомили, що протягом певного часу і після значної роботи, Verizon стримав діяльність, пов'язану інцидентом, - йдеться в заяві директора з правових питань компанії Verizon.

У п'ятницю американські офіційні особи додали дев'яту неназвану телекомунікаційну компанію до списку організацій, скомпрометованих китаськими хакерами, і заявили, що причетні до цього люди отримали доступ до мереж і, по суті, мали широкий і повний доступ, що дало їм можливість "геолокувати мільйони людей, записувати телефонні дзвінки за бажанням".

Китайські офіційні особи раніше називали ці звинувачення дезінформацією і заявляли, що Пекін "рішуче виступає і бореться з кібератаками і кіберкрадіжками в усіх формах".