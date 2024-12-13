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Китайська компанія CATL пропонує постачальникам фінансову підтримку для стимулювання інновацій

Олексій Артемчук — 13 грудня, 15:26
Китайська компанія CATL пропонує постачальникам фінансову підтримку для стимулювання інновацій
Getty Images

Найбільший у світі виробник акумуляторів CATL повідомив постачальникам, що готовий надати їм фінансову підтримку для прискорення технологічних інновацій у галузі матеріалів та обладнання для акумуляторів.

Про це пише Reuters.

Компанія готова взяти на себе частину їхніх витрат на дослідження і розробки та здійснювати авансові платежі за проєктами, щоб забезпечити прогрес технологій.

CATL також повідомила, що допоможе постачальникам з сертифікацією, щоб прискорити застосування і виробництво нових матеріалів для акумуляторів і допомогти їм збільшити свою частку на ринку.

За останні два роки жорстка цінова конкуренція в Китаї - найбільшому і найрозвиненішому ринку електромобілів у світі - призвела до того, що автовиробники і постачальники перебувають під сильним тиском, змушуючи їх скорочувати витрати.

Керівники галузі та аналітики попереджають, що цінова війна змусить компанії скоротити інвестиції в дослідження і розробки, оскільки їхня прибутковість зменшиться.

Компанія CATL продовжила своє лідерство на ринку акумуляторів для електромобілів з часткою світового ринку 36,8% за перші 10 місяців 2024 року, збільшившись з 35,9% за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо:

Провідний китайський виробник електромобілів BYD збільшив частку ринку, оскільки китайський автомобільний ринок зафіксував найшвидше зростання у 2024 році, що дозволило BYD перевиконати свою глобальну річну мету продажів і обігнати Ford та Honda.

Китайська акумуляторна промисловість стикнулась з укрупненням підприємств, що призвело до зменшення інвестицій та виходу з неї менших гравців.

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Китайська компанія CATL пропонує постачальникам фінансову підтримку для стимулювання інновацій
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