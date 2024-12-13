Китай створив комітет зі стандартів ШІ на тлі посилення глобальних технологічних перегонів

Міністерство промисловості Китаю створить технічний комітет зі стандартизації штучного інтелекту, який зосередиться на розробці галузевих стандартів у таких сферах, як великі мовні моделі та оцінка ризиків штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

До складу комітету, що складається з 41 члена, увійдуть представники технологічного гіганта Baidu і провідних академічних установ, таких як Пекінський університет.

Пекін намагається знайти баланс між регулюванням швидкозростаючого сектору ШІ та сприянням його розвитку на тлі глобального занепокоєння щодо безпеки та етичних наслідків.

Китай зайняв більш проактивну регуляторну позицію щодо ШІ порівняно з тим, як це було у випадку з мобільним інтернетом та електронною комерцією, які були врегульовані лише після досягнення ними зрілості.

Минулого року владі знадобилося кілька місяців, щоб схвалити чат-ботів з публічним обличчям, навіть попри те, що вітчизняні компанії розробили продукти, які можна порівняти з ChatGPT від OpenAI.

Поштовх Китаю до стандартів ШІ відбувається на тлі посилення глобальної конкуренції в цьому секторі та боротьби країн за вплив на технічні рамки.

Нагадаємо:

Китай сказав вголос те, що колись обговорювалося лише за зачиненими дверима: країна повинна позбутися американських чіпів.