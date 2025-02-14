Кабмин передал регулирование азартных игр от КРАИЛ к Минцифры

Кабинет министров передал функции по регулированию азартных игр и лотерей от Комиссии по игорному бизнесу (КРАИЛ) в Министерство цифровой трансформации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по результатам заседания.

Решение о частичной реформе приняла Верховная Рада в декабре 2024 года. Она предусматривала ликвидацию КРАИЛ.

Среди основных изменений - Минцифра получила полномочия по выдаче и контролю лицензий, будет автоматизирован процесс лицензирования, из бюджета КРАИЛ передано 14,35 млн грн на новую систему регулирования.

Напомним:

Верховная Рада 4 декабря приняла в целом законопроект №9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилении контроля за игорным бизнесом.