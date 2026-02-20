ІТ-галузь України збільшила експорт після двох років скорочення

ІТ-галузь України у 2025 році продемонструвала зростання обсягів експорту після двох років скорочення.

Про це йдеться в повідомленні Львівського ІТ Кластера з посиланням на дані Нацбанку.

За підсумками минулого року, експортна виручка комп'ютерних послуг збільшилася на 3,3% і становила $6,66 мільярда. Українській економіці це принесло на $210 мільйонів більше у порівнянні з результатами 2024 року.

У грудні 2025 року обсяг експорту комп'ютерних послуг збільшився на 26,2% та становив $685 мільйонів. Це принесло українській економіці на $142 мільйони більше порівняно з листопадом.

Загалом, як йдеться в повідомленні, грудень 2025 року показав найвищий результат як серед усіх місяців минулого року, так і 2023. Крім цього, він увійшов до трійки найуспішніших груднів останніх 5 років та поступився лише грудню 2021 року ($792 млн) та 2022 року ($751 млн).

"Попри виклики війни, ІТ-сфера й надалі залишається ключовою галуззю, що забезпечує валютні надходження в українську економіку", - наголошується в повідомленні Львівського ІТ Кластера

Водночас у загальній структурі експорту України ІТ-сектор посідає друге місце. У 2025 році частка комп'ютерних послуг серед усього експорту товарів та послуг становила 12,3%. Лідером залишаються продовольчі товари та агропродукція із часткою 41,5%. Третьою за обсягом експортною галуззю є металургія — торік її частка зросла до 8,7% на противагу показника 7,9% у 2024.

