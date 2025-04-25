Акції Intel падають через слабкі прогнози доходів

Акції Intel впали більш ніж на 8%, оскільки слабкі прогнози доходів і прибутку компанії затьмарили стратегію нового генерального директора Ліп-Бу Тана.

Про це повідомляє Reuters.

Роки невдалих рішень призвели до того, що американський виробник мікросхем відстає від прибуткової індустрії штучного інтелекту, в той час як бурхлива китайсько-американська торгова війна ставить під сумнів короткостроковий попит на його процесори для персональних комп'ютерів.

У четвер Тан поділився своїми планами щодо відродження інноваційної культури Intel, зосередившись на основних інженерних розробках, позбувшись непотрібної адміністративної роботи і скоротивши штат співробітників.

"Intel настільки величезна, що зміна її курсу подібна до розвороту лінкора - це неможливо зробити за копійки", - зазначають аналітики Evercore ISI.

Аналітики J.P.Morgan відзначають, що Тан не надав детальної інформації про те, як він відновить лідерські позиції Intel у виробництві, а також про свої плани щодо залучення більшої кількості зовнішніх замовників на ливарний завод компанії.

Керівники заявили, що продажі в першому кварталі зросли завдяки тому, що клієнти накопичували чіпи, оскільки зростаюча тарифна напруженість між США і Китаєм змусила покупців бути обережними з майбутніми покупками.

За словами Бена Баррінджера, аналітика з глобальних технологій Quilter Cheviot, Intel також може отримати вигоду, якщо Китай запровадить певні пільги на імпорт з США, враховуючи значну присутність компанії в цій азіатській країні.