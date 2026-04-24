Intel продала навіть списані процесори – акції злетіли вище піку доткомів

Попит на центральні процесори Intel з боку компаній, що надають послуги у сфері штучного інтелекту, був у першому кварталі настільки сильним, що виробник продав навіть чипи, які раніше списав. Це різко змінило настрої ринку і в п'ятницю підштовхнуло акції компанії вгору.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На початку торгів папери Intel злетіли більш як на 24% — до 83 доларів, перевищивши пік часів доткомів у 2000 році. Ринкова вартість компанії перевищила 416 млрд доларів.

Акції конкурентів AMD і Arm також додали більш як по 11% на тлі зростаючої впевненості інвесторів у тому, що інференс — процес, у межах якого штучний інтелект відповідає на запити користувачів, — може повернути центральні процесори в центр галузі після років домінування графічних чипів, які використовують для навчання моделей.

Nvidia, гігант графічних чипів, що домінував у бумі штучного інтелекту, теж відчула цей зсув і готується до жорсткішої конкуренції.

Минулого місяця компанія представила новий центральний процесор — рідкісний крок у сегмент, який вона давно залишала суперникам. Її акції в п'ятницю зростали більш як на 1%.

Після кращих, ніж очікувалося, результатів за перший квартал і прогнозу продажів вище за оцінки щонайменше 23 брокерські компанії підвищили цільову ціну акцій Intel. У HSBC вказали на зростання попиту на серверні процесори Xeon, які використовують у дата-центрах для штучного інтелекту.

Зараз медіанна цільова ціна акцій компанії становить 75 доларів проти 46,50 долара місяць тому.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року Nvidia придбала акції Intel на суму 5 мільярдів доларів, виконавши угоду, оголошену у вересні.