Акции Intel падают из-за слабых прогнозов доходов

Акции Intel упали более чем на 8%, поскольку слабые прогнозы доходов и прибыли компании омрачили стратегию нового генерального директора Лип-Бу Тана.

Об этом сообщает Reuters.

Годы неудачных решений привели к тому, что американский производитель микросхем отстает от прибыльной индустрии искусственного интеллекта, в то время как бурная китайско-американская торговая война ставит под сомнение краткосрочный спрос на его процессоры для персональных компьютеров.

В четверг Тан поделился своими планами по возрождению инновационной культуры Intel, сосредоточившись на основных инженерных разработках, избавившись от ненужной административной работы и сократив штат сотрудников.

"Intel настолько огромна, что изменение ее курса подобно развороту линкора - это невозможно сделать за копейки", - отмечают аналитики Evercore ISI.

Аналитики J.P.Morgan отмечают, что Тан не предоставил детальной информации о том, как он восстановит лидерские позиции Intel в производстве, а также о своих планах по привлечению большего количества внешних заказчиков на литейный завод компании.

Руководители заявили, что продажи в первом квартале выросли благодаря тому, что клиенты накапливали чипы, поскольку растущая тарифная напряженность между США и Китаем заставила покупателей быть осторожными с будущими покупками.

По словам Бена Барринджера, аналитика по глобальным технологиям Quilter Cheviot, Intel также может получить выгоду, если Китай введет определенные льготы на импорт из США, учитывая значительное присутствие компании в этой азиатской стране.